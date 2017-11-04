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Первоисточники: deadline.comvariety.com Прямая ссылка на новость:

Компания Nielsen подсчитывает рейтинги второго сезона «Очень странных дел»

Пару недель назад Nielsen объявила о намерении публиковать данные просмотров контента Netflix. Информацию аналитическая компания, по словам её представителей, получает благодаря уникальной программе, учитывающей результаты сбора данных просмотров SVOD (Subscription Video on Demand), а также демографические и бытовые характеристики, фиксируемые в национальной телепанели. Объектом недавних экспериментальных подсчётов стал один из наиболее приглянувшихся критикам и публике сериалов — «Очень странные дела». Второй сезон вышел на Netflix 27 октября, и у Nielsen уже есть первые цифры.

Если верить подсчётам, которые, впрочем, не учитывают просмотры на мобильных устройствах, ориентируясь исключительно на аудиторию у телевизоров, за первые три дня открывающий эпизод MADMAX посмотрело 15,8 млн американцев, из которых 11 млн приходятся на ключевую возрастную категорию «18–49 лет». Каждая серия заработала по 8,8 млн просмотров, где 6,2 млн — в рамках ключевого демо. Все девять эпизодов за три дня посмотрело более 4 млн человек, из них — 3 млн в категории «18–49 лет». В день премьеры второй сезон целиком посмотрело 361 тыс. человек. Цифры, само собой, продолжат расти, ведь далеко не все успели посмотреть продолжение сериала.

Мистический триллер братьев Дафферов в стилистике 80-х о битве жителей крохотного Хоукинса с чудовищами Обратной стороны уже продлён на третий сезон и, вероятнее всего, вернётся в телеэфир к концу следующего года.

К слову, потоковый сервис никоим образом не вовлечён в сбор данных. Ранее представители Netflix заявляли, что публикуемые компанией цифры безнадёжно далеки от реального количества просмотров, собираемых контентом сервиса.

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Очень странные дела
 3 ноябряРецензия и отзывы на сериал «Очень странные дела» 13 октября«Очень странные дела» — финальный трейлер второго сезона
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