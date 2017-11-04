Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds — 12 минут геймплея и другие ролики

Уже 7 ноября состоится релиз Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds — первого и единственного дополнения к блокбастеру Horizon Zero Dawn, выпущенному Sony и студией Guerrilla Games в начале года. Самое время для усиленной рекламной кампании — а то ведь с самого анонса о DLC не выходило почти никакой информации. Теперь же Sony всего за несколько дней выложила как минимум четыре ролика.

Началось всё с нового трейлера, показанного на конференции в рамках Paris Games Week — того, после которого у не слишком внимательных зрителей могла возникнуть мысль «Больше Horizon Zero Dawn — это, конечно, прекрасно, но где же хоть что-нибудь новое?». Потом, словно отвечая на этот немой вопрос, студия Guerrilla Games выпустила два дневника разработчиков, один из которых посвящён новому племени, с которым предстоит пообщаться Элой, а второй — доселе невиданному волкоподобному роботу. Ну а закончился парад роликов 12-минутной демонстрацией геймплея, в рамках которой игроков знакомят с новым подвидом машин — «демонических машин», тайна появления которых и станет стержнем сюжетной кампании The Frozen Wilds.

Ну да довольно ходить вокруг да около, перейдём к самим роликам.

Начнём с двенадцати минут геймплея:

Дальше — трейлер:

А под конец — два дневника разработчиков: