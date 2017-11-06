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Ubisoft раздаёт Watch_Dogs бесплатно

У Ubisoft есть хорошая привычка раздавать не слишком старые AAA-блокбастеры. После The Crew и Assassin's Creed III настала очередь Watch_Dogs, которую всякий желающий может получить, кликнув по верхнему баннеру в приложении Uplay или пройдя по этой ссылке.

Watch_Dogs положила начало новой серии игр-песочниц с примесью хакерства. Главный герой, Эйден Пирс, путешествовал по открытому для изучения Чикаго в поисках виновников гибели племянницы, а также пытается остановить распространение ctOS — программы, которая контролирует потоки данных и управляет практически всем в городе: от бытовой электроники до банковских счетов и средств коммуникации.

Watch_Dogs вышла 27 мая 2014 года, спустя два года после своего анонса, и взбудоражила общественность капитальным ухудшением графики в сравнении с оригинальной презентацией. Кроме того, игру журили за примитивный сюжет про месть, тоскливого главного героя и скромный, чаще всего бесполезный набор хакерских возможностей. Но на волне ажиотажа, созданного умелой PR-машиной Ubisoft, проект смог разойтись тиражом больше 8 миллионов копий в течение первых полутора месяцев. Подобное позволило компании в свойственной ей манере исправляться в сиквелах, доработать геймплей с историей, и выпустить Watch Dogs 2 такой, какой её хотелось видеть широким массам. Теперь же все желающие могут бесплатно ознакомиться с тем, с чего всё это начиналось.

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Watch_Dogs (PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360, PC, Wii U)
 28 мая 2014 годаСравнение оригинального трейлера и итоговой графики игры Watch_Dogs 17 августа 2014 годаСлоупок-рецензия на игру Watch_Dogs
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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