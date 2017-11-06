Ubisoft раздаёт Watch_Dogs бесплатно

У Ubisoft есть хорошая привычка раздавать не слишком старые AAA-блокбастеры. После The Crew и Assassin's Creed III настала очередь Watch_Dogs, которую всякий желающий может получить, кликнув по верхнему баннеру в приложении Uplay или пройдя по этой ссылке.

Watch_Dogs положила начало новой серии игр-песочниц с примесью хакерства. Главный герой, Эйден Пирс, путешествовал по открытому для изучения Чикаго в поисках виновников гибели племянницы, а также пытается остановить распространение ctOS — программы, которая контролирует потоки данных и управляет практически всем в городе: от бытовой электроники до банковских счетов и средств коммуникации.

Watch_Dogs вышла 27 мая 2014 года, спустя два года после своего анонса, и взбудоражила общественность капитальным ухудшением графики в сравнении с оригинальной презентацией. Кроме того, игру журили за примитивный сюжет про месть, тоскливого главного героя и скромный, чаще всего бесполезный набор хакерских возможностей. Но на волне ажиотажа, созданного умелой PR-машиной Ubisoft, проект смог разойтись тиражом больше 8 миллионов копий в течение первых полутора месяцев. Подобное позволило компании в свойственной ей манере исправляться в сиквелах, доработать геймплей с историей, и выпустить Watch Dogs 2 такой, какой её хотелось видеть широким массам. Теперь же все желающие могут бесплатно ознакомиться с тем, с чего всё это начиналось.