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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Джессика Честейн морально готова сниматься в сиквеле ужастика «Оно»

Джессика Честейн совсем не против сняться в сиквеле ужастика «Оно» в роли взрослой Беверли Марш:

Ну, я обожаю режиссёра Энди Мускетти и Барбару Мускетти. Я работала с ними вместе на его режиссёрском дебюте — фильме «Мама». И Барбара одна из моих лучшей подруг... Так что посмотрим. Конечно, мне хочется поработать с близкими людьми. Они для меня почти семья. Надеюсь, у меня получится стать частью их начинания.

Стоявший рядом Идрис Эльба (потому что это было совместное интервью) тоже попросился в продолжение «Оно». Ему, видите ли, очень нравится конкретная экранизация Стивена Кинга. Разумеется, ведь не «Тёмная башня».

Собственно, София Лиллис, сыгравшая юную Беверли в первом фильме, сама попросила передать эстафету Честейн. Осталось только заполучить Кристиана Бэйла, Криса Пратта, Джейка Джилленхола, Джозефа Гордона-Левитта, Билла Хейдера и Чедвика Боузмана (такой выбор мальчишек)

Вторая часть выйдет 6 сентября 2019 года, её снимет Мускетти по сценарию Гари Добермана. Оригинал собрал крайне неприличную суму денег — $ 677,5 млн.

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