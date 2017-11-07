 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
 
 
 
Рецензия и отзывы на игру Nioh КГ играет: Игровой коллаж № 2 World of Warcraft: Battle for Azeroth — CG-трейлер Overwatch — короткометражка «Честь и слава», новая героиня и карта The Last of Us Part II — второй трейлер
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:

«Корона» — трейлер и постер второго сезона

Второй сезон исторической драмы «Корона» обзавёлся постером и полноценным трейлером, намекающим на уйму сложностей в личной и общественной жизни главной героини истории. Десятисерийное продолжение выйдет целиком на Netflix 8 декабря.

Вторая глава телехроник правления королевы Великобритании Елизаветы II (Клер Фой) затронет события Суэцкого кризиса 1956 года и расскажет о громком скандале, приведшем к отставке кабинета министров во главе с Гарольдом Макмилланом в 1963 году.

Наряду с Фой в крупнобюджетной драме Питера Моргана («Королева») задействованы Мэтт Смит, Ванесса Кирби, Мэттью Гуд, Майкл С. Холл, Джоди Бальфур и другие.

 
 

И постер:

Постеры сериала «Корона»
+ Обсудить
Темы
 
Видео Корона
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Кино «Золотой глобус 2017» — победители
 
Аниме Обзор аниме-новинок весенного сезона 2012 года
 
Номинанты на премию «Золотой глобус 2017»: Сериалы

Тоже интересно

 
Кино Актриса из «Тора: Рагнарёка» ненавидит мужские супергероические сценарии
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Форсаж 8»
 
Кино «Викинг» — эксклюзивный ролик со съёмок
 
Кино Спецэффекты продолжений «Аватара» стоимостью в миллиард
 
Кино Трейлер фильма «Разлом Сан-Андреас в 3D»
 
Кино Старт съёмок и официальное название «Тихоокеанского рубежа 2»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика