«Корона» — трейлер и постер второго сезона

Второй сезон исторической драмы «Корона» обзавёлся постером и полноценным трейлером, намекающим на уйму сложностей в личной и общественной жизни главной героини истории. Десятисерийное продолжение выйдет целиком на Netflix 8 декабря.

Вторая глава телехроник правления королевы Великобритании Елизаветы II (Клер Фой) затронет события Суэцкого кризиса 1956 года и расскажет о громком скандале, приведшем к отставке кабинета министров во главе с Гарольдом Макмилланом в 1963 году.

Наряду с Фой в крупнобюджетной драме Питера Моргана («Королева») задействованы Мэтт Смит, Ванесса Кирби, Мэттью Гуд, Майкл С. Холл, Джоди Бальфур и другие.

И постер: