Чудо-женщина спровоцировала Рыжую Соню

Ещё одно важное достижение фильма «Чудо-женщина» — держатели прав на персонажа из Millennium Media готовы по-быстрому слепить новую «Рыжую Соню» (Red Sonja). Действительно сложно удержаться, когда перед глазами маячит чужой успешный проект. На его месте должны быть мы! И во всём виноваты зрители — они показали, что им нужны сильные героини. Раньше удачно скрывали и вот наконец-то раскрылись. Так это видят товарищи из Millennium.

Воительница Соня впервые появилась в комиксах про Конана-Варвара, в 1985 году про неё сняли полноценное кино с Бриджит Нильсен в главной роли. Потом киношники множество раз пытались вернуть героиню, но постоянно лажали.

Роберт Родригес хотел срежиссировать фильм с Роуз Макгоун и ничего путного не вышло (остались только красочные постеры). В 2011 году Эмбер Хёрд приглядывалась к титульной роли, но тогда же провалился «Конан» с Джейсоном Момоа и на проекте поставили крест. Последняя попытка была в 2015 году, когда нашли сценариста Кристофера Космоса и на этом остановились.

Сейчас продюсер Ави Лернер ищет нового сценариста и квалифицированного режиссёра. Пусть поторопится, пока предложения не превысили спрос.