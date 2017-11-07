Injustice 2 — бета-тест и дата выхода PC-версии

Как и следовало ожидать (ну или хотя бы надеяться), неожиданный перенос бета-теста Injustice 2 продлился недолго. Бета отличного файтинга уже лежит в Steam и поучаствовать в ней все желающие смогут аж до 10 ноября.

Единственный режим, доступный в бета-версии — сетевые бои один на один, зато по локациям и персонажам игроков никто не ограничивает — доступны даже все вышедшие DLC-бойцы.

Полная версия Injustice 2 выйдет на PC уже 14 ноября. Создаётся порт силами польской студии QLOC, отвечавшей за Mortal Kombat XL и многие другие PC-порты консольных игр. Что до версий Injustice 2 для PS4 и Xbox One, то они, напомним, поступили в продажу ещё в мае.