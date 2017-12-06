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Marvel выпускает игровой подкаст о Росомахе

После потрясающего финала истории Логана в кино компания Marvel нашла, как ещё рассказать об одном из своих самых популярных героев. Совсем скоро она порадует поклонников мутанта десятисерийным игровым подкастом «Росомаха: Долгая ночь» (Wolverine: The Long Night), созданным в сотрудничестве с порталом Stitcher. Образ сурового героя воплотит Ричард Армитидж (кинотрилогия «Хоббит», сериалы «Берлинская резидентура», «Ганнибал»).

История начнётся с двух агентов ФБР — Салли Пирс и Тэда Маршалла, прибывающих в вымышленный городок Бёрнс на Аляске для расследования серии убийств. Главным подозреваемым является не кто иной, как Логан, который пытается в уединении вспомнить хоть что-нибудь из своего ужасного прошлого. Несмотря на все попытки изолироваться от человеческого общества, герой не сможет оставаться в стороне наперекор своему чувству справедливости.

Писатель Бенджамин Перси (автор романа «Красная луна» и некоторых комиксов конкурирующей фирмы) рассказал, что работая над сценарием постановки, черпал вдохновение в северной мифологии, криминальных подкастах Serial и S-Town, сериале «Настоящий детектив» и даже фильме Клинта Иствуда «Непрощённый». Слушателей, как и Росомаху, ждут тайны, дикая природа, подвиги и кровь.

Вице-президент Marvel New Media Дэн Сильвер отмечает, что формат подкаста открывает совершенно новые возможности для взаимодействия с фанатами. Некоторые сцены планируют записывать на реальных локациях — например, в лесу — и специально разрабатывают характерный звук когтей Росомахи, чтобы слушатели могли ощутить всю полноту происходящего: словно фильм без видеоряда.

В актёрский состав помимо Ричарда Армитиджа вошли Селия Кинан-Болгер, Ато Эссонда, Эндрю Кинан-Болгер, Скотт Эдсит, Боб Балабан, Брайан Митчелл и Крис Гезерд (камео). Премьера подкаста «Росомаха: Долгая ночь» состоится на портале Stitcher Premium весной будущего года.

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Росомаха: Долгая ночь
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