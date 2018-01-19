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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Freeform затеял сериал «Клеопатра»

Ориентированный на подростковую аудиторию канал Freeform готов поработать с новым для себя жанром исторической драмы. Авторы мелочиться не стали, замахнувшись на одну из самых востребованных в медиа венценосных особ прошлого, — проект под названием «Клеопатра» находится на ранних стадиях разработки. Сценарная группа уже сформирована, ведутся поиски кастинг-директора и линейного продюсера в ожидании официальной отмашки от руководства.

Судя по всему, деконструкция сюжету не грозит — синопсис предлагает традиционный взгляд на историю жизни знаменитой царицы. Авторы обещают приключенческий эпик, в центре него отправленная в изгнание молодая женщина, которая решает бороться за свою свободу и принадлежащий ей по праву трон. Сериал расскажет о воцарении и правлении Клеопатры, а также, конечно, об одном из самых известных и трагических любовных треугольников в истории.

Исполнительными продюсерами будущего сериала выступают Майкл Ситцман («Реанимация»), Кристин Дэвис и Лоренцо Ди Бонавентура («Трансформеры»).

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