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Даттоны отправляются в смертельно опасное путешествие в трейлере вестерна «1883»

Свободная страна или ничейная земля? Стриминговый сервис Paramount+ опубликовал полноценный трейлер многосерийного вестерна «1883», за создание которого отвечает небезызвестный Тейлор Шеридан. Приквел «Йеллоустоуна» о гонимых лишениями переселенцах стартует на малых экранах 19 декабря.

События драмы разворачиваются, как несложно догадаться, в 1883 году, когда предки Даттонов из оригинального сериала отправляются по Великим равнинам к последнему оплоту дикой Америки. Историю о покорении Дикого Запада показывают глазами бегущей от нищеты семьи, которая надеется обрести лучшее будущее в Монтане.

В основном актёрском составе проекта значатся Сэм Эллиотт, Тим Макгро, Фейт Хилл, Билли Боб Торнтон, Изабель Мэй и Ламоника Гарретт.

Теги
Видео1883
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Источник фотографий: Depositphotos

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