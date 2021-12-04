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Первоисточник: www.indiewire.com Прямая ссылка на новость:

Альфонсо Куарон снимет сериал с Кейт Бланшетт в главной роли

Источник: The Weinstein Company

Альфонсо Куарон работает над сериалом Disclaimer для Apple TV+. В основу проекта ляжет роман Рени Найт «Все совпадения случайны». Главную роль в сериале сыграет Кейт Бланшетт.

Роман рассказывает об известной журналистке, которая после переезда в новый дом находит в спальне необычную книгу. Начинает читать и понимает, что книга про неё — там описаны даже самые тёмные и никому не известные тайны. В общем, это история о том, как героиню настигает прошлое и какую цену она готова заплатить, чтобы всё исправить.

Исполнительными продюсерами сериала выступят Альфонсо Куарон, Габриэла Родригес, Дэвид Левин, Доун Олмстед, Стив Голин и сама Кейт Бланшетт. Оператором будет Брюно Дельбоннель.

Будущий сериал — не единственное, что связывает Куарона с Apple; он также продюсер фильма Raymond and Ray, съёмки которого ещё не закончены. В этой картине снимаются Итан Хоук, Юэн Макгрегор, Софи Оконедо, Вонди Куртис-Холл, Марибель Верду, Тодд Луисо, Том Бауэр и другие.

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