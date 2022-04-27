Даниэль Дедвайлер сыграет главную роль в эпической фантастике Джей Джей Абрамса «Полусвет»

Многосерийный фантастический эпик «Полусвет» Джей Джей Абрамса, о котором ничего не был слышно с позапрошлой весны, подаёт признаки жизни — сериалу кабельного канала HBO подыскали исполнительницу главной роли. Центрального персонажа сыграет Даниэль Дедвайлер («Тем больнее падать»).

Масштабная научно-фантастическая драма с элементами фэнтези рассказывает о семье, пережившей тяжёлые испытания. Женщина-учёный Олив Рид (Дедвайлер) из-за несчастного случая в ходе научного эксперимента потеряла связь с мужем и дочерью. Ей придётся раскрыть тайный заговор, чтобы воссоединиться со своими родными, которые телепортировались в другой мир, воюющий против чудовищной деспотической силы.

Проект находится на стадии предпроизводства. Абрамс срежиссирует сериал по собственному сценарию, а также выступит исполнительным продюсером проекта на пару с Беном Стивенсоном. За производство отвечают Warner Bros. Television и Bad Robot Productions.