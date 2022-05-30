Тед Лассо против Скорпиона? Инсайдер обещает интересные пополнения в ростере файтинга MultiVersus

Пользователь Reddit, когда-то заблаговременно поведавший миру о существовании файтинга MultiVersus (условно-бесплатного аналога Smash Bros., в котором сходятся в боях герои разных франчайзов Warner Bros.), рассказал о грядущих пополнениях в ростере этой игры, разбив слив на пару частей.
Часть первая — персонажи, которые уже почти готовы, и отдельные файлы которых уже можно найти в игре:
- Джокер — комиксы DC
- Рэйвен — комиксы DC
- Гизмо — «Гремлины»
- Марсианин Марвин — «Луни Тьюнз»
- Леброн Джеймс — баскетболист, а не актёр
- Рик — «Рик и Морти»
- Морти — «Рик и Морти»
- Скуби-Ду — «Скуби-Ду»
- Дейенерис Таргариен — «Игра престолов»
- Сандор «Пёс» Клиган — «Игра престолов»
- Злая Ведьма — «Волшебник страны Оз»
- Годзилла — «Годзилла»
Часть вторая — персонажи, которых пока только начинают прорабатывать:
- Джонни Браво — «Джонни Браво»
- Фред Флинтстоун — «Флинтстоуны»
- Самурай Джек — «Самурай Джек»
- Суперкрошки — «Суперкрошки» (вся троица в одном бойце)
- Аниманьяки — «Аниманьяки» (вся троица в одном бойце)
- Дак Доджерс/Даффи — «Луни Тьюнз»
- Скорпион — Mortal Kombat
- Бен — «Бен 10»
- Тед Лассо — «Тед Лассо»
Стоит заметить, что оригинальный слив был верен отнюдь не на 100% — он предполагал, в частности, что игру делают в студии NetherRealm, и что в неё попадёт Безумный Макс. И всё же правды там было куда больше, чем ошибок, а ошибки вполне могли быть следствием изменений в планах или простыми недопониманиями. Собственно, любой из бойцов во втором списке запросто может отправиться вслед за Безумным Максом и не добраться до релиза — на то они и персонажи на раннем этапе разработки... но всё-таки хочется верить, что добряк Тед Лассо до релиза доберётся — это настолько дикая идея, что она просто обазана стать правдой.
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