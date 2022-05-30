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Первоисточник: www.reddit.com Прямая ссылка на новость:

Тед Лассо против Скорпиона? Инсайдер обещает интересные пополнения в ростере файтинга MultiVersus

Источник: Warner Bros.

Пользователь Reddit, когда-то заблаговременно поведавший миру о существовании файтинга MultiVersus (условно-бесплатного аналога Smash Bros., в котором сходятся в боях герои разных франчайзов Warner Bros.), рассказал о грядущих пополнениях в ростере этой игры, разбив слив на пару частей.

Часть первая — персонажи, которые уже почти готовы, и отдельные файлы которых уже можно найти в игре:

Часть вторая — персонажи, которых пока только начинают прорабатывать:

Стоит заметить, что оригинальный слив был верен отнюдь не на 100% — он предполагал, в частности, что игру делают в студии NetherRealm, и что в неё попадёт Безумный Макс. И всё же правды там было куда больше, чем ошибок, а ошибки вполне могли быть следствием изменений в планах или простыми недопониманиями. Собственно, любой из бойцов во втором списке запросто может отправиться вслед за Безумным Максом и не добраться до релиза — на то они и персонажи на раннем этапе разработки... но всё-таки хочется верить, что добряк Тед Лассо до релиза доберётся — это настолько дикая идея, что она просто обазана стать правдой.

Теги
MultiVersus
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