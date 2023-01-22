Новые сериалы недели: детектив от автора «Достать ножи» и душевная драмеди от авторов «Теда Лассо»

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Peackok

В центре истории — Чарли, обладающая невероятно развитым чутьём на ложь. Главная героиня отправляется в путешествие по стране, и по пути ей встречаются всякие-разные запутанные дела, раскрытием которых она и занимается. Сериал процедуральный и придерживается схемы «по загадке в неделю».

Создатель детективной киносерии Райан Джонсон решил провернуть тот же трюк в многосерийном формате. Вместо Дэниэла Крэйга у нас Наташа Лионн в образе героини, чующей ложь за версту.