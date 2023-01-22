Новые сериалы недели: детектив от автора «Достать ножи» и душевная драмеди от авторов «Теда Лассо»

В списке актуальный многосерийных релизов сразу пара детективных историй. Стриминговый сервис покажет первые эпизоды сериала «Покерфейс» от подарившего нам «Достать ножи» Райана Джонсона. Видеосервис Netflix выкатит первый сезон детективного фэнтези «Агентство „Локвуд и компания“». А на Apple TV+ стартует драмеди о непростой жизни психологов «Терапия» с Джейсоном Сигелом и Харрисоном Фордом.
Вторник, 24 января
комедия
В ролях Хилари Дафф, Ким Каттралл, Крис Лоуэлл, Франсия Райса, Крис Лоуэлл, Тиен Трэн
Создатель Айзек Аптакер, Элизабет Бергер
В недалёком будущем главная героиня Софи (Хилари Дафф) рассказывает своему сыну, как она повстречала его отца. И начинается эта история в 2022-м. Софи вместе с компанией близких друзей живёт в современном Нью-Йорке и там же надеется однажды встретить любовь всей своей жизни.
боевик, детектив, драма
В ролях Роб Лоу, Лив Тайлер, Ронен Рубинштейн, Сьерра Макклейн, Джим Пэррак, Наташа Карам
Создатель Райан Мёрфи, Брэд Фэлчак, Тим Минеар
События спин-оффа драмы «911» разворачиваются в городе Остин штата Техас. Опытный пожарный вместе с сыном перебирается из Нью-Йорка в Остин, где будет заниматься спасением людей и решением своих личных проблем.
Четверг, 26 января
детектив, драма
В ролях Наташа Лионн, Эдриан Броуди, Рон Перлман, Колтон Райан, Меган Сури, Брэндон Майкл Холл
Создатель Райан Джонсон
В центре истории — Чарли, обладающая невероятно развитым чутьём на ложь. Главная героиня отправляется в путешествие по стране, и по пути ей встречаются всякие-разные запутанные дела, раскрытием которых она и занимается. Сериал процедуральный и придерживается схемы «по загадке в неделю».
Создатель детективной киносерии Райан Джонсон решил провернуть тот же трюк в многосерийном формате. Вместо Дэниэла Крэйга у нас Наташа Лионн в образе героини, чующей ложь за версту.
драма, романтический
В ролях Блейк Лайвли, Лейтон Мистер, Эд Вествик, Пенн Бэджли, Чейс Кроуфорд, Келли Разерфорд
Создатель Джош Шварц
Десятый эпизод I Am Gossip станет заключительным для второго сезона и сериала. Стриминговый сервис HBO Max решил не продлевать бесполезный проект.
Пятница, 27 января
фэнтези, детектив
В ролях Руби Стокс, Морвен Кристи, Руби Стокс, Люк Тредевей, Пэдди Холланд, Кэмерон Чапман
Создатель Джой Уилкинсон, Эд Хайм
В альтернативной реальности Лондон заполонили призраки и вампиры. И лишь горстка юных горожан обладает способностями видеть сверхъестественных существ. По всей столице возникают конкурирующие агентства, занимающиеся отловом мистических сущностей. Самое крохотное и малоперспективное — агентство «Локвуд и компания», которым управляют Энтони Локвуд, Люси Карлайл и Джордж Карим. Но именно на их долю выпадут самые невероятные приключения.
Экранизация книжной серии Джонатана Страуда постарается воздать должное литературному первоисточнику. Насколько это удалось проекту Netflix, рассудят зрители, которые читали романы о подростках, воюющих с нечистью.
драма, комедия
В ролях Джейсон Сигел, Джессика Уильямс, Харрисон Форд, Люк Тенни, Майкл Ури, Криста Миллер
Создатель Билл Лоуренс, Бретт Голдштейн, Джейсон Сигел
Главный герой — психотерапевт, застрявший в собственном горе, он никак не может отойти после смерти жены, и вскоре скопившаяся боль начинает неизбежно сказываться на его работе — вместо дежурных фраз он начинает говорить своим клиентам всё, что на самом деле думает о них и их проблемах. И радикальная смена подхода кардинально меняет жизнь главного героя и всех, с кем он контактирует.
Команды продюсеров и сценаристов «Теда Лассо» забабахала для Apple TV+ ещё один сериал — многосерийную драмеди с Джейсоном Сигелом и Хррисоном Фордом. И даже от трейлера веет душевностью, а это уже хороший знак.
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