Новые сериалы недели: комедия о животных с Джоэлом Макхэйлом и новая биографическая драма

Сериалов-событий в ближайшее время ждать не приходится, но кое-какие премьеры всё-таки есть. На потоковом сервисе Okko состоится премьера отечественной биографической драмы «Шаляпин», а телеканал FOX презентует свежую производственную комедию «Контроль за животными» с Джоэлом Макхэйлом в главной роли.
Понедельник, 13 февраля
драма, биография
В ролях Александр Горбатов, Юлия Снигирь, Мария Смольникова, Александр Яценко, Фёдор Лавров, Ян Цапник
История жизни легендарного артиста, большого таланта, немыслимой славы и великой силы характера. В него влюблялись без памяти, ему завидовали до ненависти. Шаляпин всегда вызывал бурю эмоций, никого не оставляя равнодушным. В нём кипели страсти, личная жизнь Фёдора Ивановича стала настоящим полем сражения. Он метался между двумя любимыми женщинами, не в силах сделать окончательный выбор.
Ещё один отечественный байопик — история жизни и творчества легендарного Фёдора Шаляпина.
драма, научная фантастика, фэнтези
В ролях Ник Фрост, Лора Донелли, Элизабет Беррингтон, Бен Чаплин, Рошель Нил, Оливия Уильямс
Создатель Джосс Уидон
Это история о команде женщин, бросивших вызов закоснелым устоям викторианской эпохи. У главных героинь прорезаются невероятные способности, которые они используют для борьбы против целой армии неумолимых врагов. Женщин объединяет сверхважная миссия, которая может навсегда изменить мир.
Четверг, 16 февраля
комедия
В ролях Джоэл Макхэйл, Велла Ловелл, Рави Патель, Грейс Палмер, Джерри Ди, Келли Огмундсон
Бывший полицейский после увольнения вынужден работать в службе контроля за животными. Ему и его команде предстоит столкнуться с хищниками и разобраться с владельцами домашних животных, которые не заботятся о своих питомцах.
Телеканал FOX запускает очередную производственную комедию — на этот раз о суровых трудовых буднях работников службы по контролю за животными.
фантастика, приключенческий
В ролях Патрик Стюарт, Брент Спайнер, Марина Сиртис, Джонатан Фрейкс, Джонатан Дель Арко, Элисон Пилл
Создатель Кирстен Бейер, Майкл Шейбон, Акива Голдсман, Алекс Куртцман
Бывший капитан Звёздного флота Жан-Люк Пикар давно оставил свой пост и отправился на заслуженный отдых заниматься виноделием в фамильном поместье. Но у судьбы на Пикара свои планы, и умудрённому годами главному герою предстоит новая миссия, от исхода которой зависят жизни миллионов.
Пятница, 17 февраля
драма, фэнтези, триллер, детектив
В ролях Орландо Блум, Кара Делевинь, Индира Варма, Тэмзин Мерчант, Дэвид Гяси, Карла Кроум
Создатель Рене Эчеваррия
События неовикторианского детективного нуара разворачиваются в мегаполисе, где люди вынуждены уживаться с различными сказочными существами, бежавшими в город из объятых войной родных земель. Напряжение между коренными жителями и иммигрантами растёт, грозя печальными последствиями. И как будто мало этих бед, по городским улицам безнаказанно расхаживает серийный убийца; но власти уже открыли на него охоту.
Воскресенье, 19 февраля
детектив
В ролях Джей Эрнандес, Стивен Хилл, Тиффани Хайнс, Антал Калик, Закери Найтон, Надин Николь
Создатель Эрик Гуггенхайм, Питер Ленков
Ребут расскажет о бывшем морпехе Томасе Магнуме, вернувшемся домой из Афганистана. Теперь главный герой намерен приспособить свои военные навыки для работы частного детектива. Помогать ему в расследованиях будут друзья-сослуживцы Теодор «ТК» Кальвин и Орвилл «Рик» Райт, а также бывшая агент MI6 Джулиет Хиггинс.
мистика
В ролях Александра Даддарио, Джек Хьюстон, Тонгайи Чириса, Гарри Хэмлин, Бет Грант, Джен Ричардс
Создатель Эста Спэлдинг
Первый сезон мистической драмы завершится восьмым эпизодом What Rough Beast. Кабельный канал AMC продлил сериал на второй сезон.
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