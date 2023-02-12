Новые сериалы недели: комедия о животных с Джоэлом Макхэйлом и новая биографическая драма

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Okko

История жизни легендарного артиста, большого таланта, немыслимой славы и великой силы характера. В него влюблялись без памяти, ему завидовали до ненависти. Шаляпин всегда вызывал бурю эмоций, никого не оставляя равнодушным. В нём кипели страсти, личная жизнь Фёдора Ивановича стала настоящим полем сражения. Он метался между двумя любимыми женщинами, не в силах сделать окончательный выбор.

Ещё один отечественный байопик — история жизни и творчества легендарного Фёдора Шаляпина.