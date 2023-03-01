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Создатель «Мандалорца» рассказал о будущем персонажа Джины Карано

Источник: Disney+

Джина Карано, уволенная из «Мандалорца» из-за наличия собственного мнения, тем не менее продолжает оставаться частью этого мира. Точнее, её персонаж Кара Дюн, которая теперь просто затерялась где-то на просторах далёкой-далёкой галактики. Шоураннер сериала Дэйв Филони рассказал о том, как нелегко им пришлось, выписывая её из сюжета (нет):

Кара была большой частью этого мира и, как персонаж, продолжает ею оставаться. Это нужно было решить с творческой точки зрения, и Джону Фавро нужно было время, чтобы подумать об этом. Это обсуждалось, так как мы знали, что это окажет влияние на сериал. Но, в то же время, сердце проекта — это два персонажа, Дин Джардин и Грогу.

Это большая галактика, и там много персонажей. Многим приходится сражаться за экранное время. Но это отличный персонаж, который был крайне важен для Дина Джардина в самом начале. Третий же сезон в основном сконцентрируется на мандалорцах и их истории.

В переводе с мандалорского на человеческий — незаменимых нет. Спасибо, что обошлось без рекаста и убийства героини — создатели явно пошли по пути наименьшего сопротивления и не стали лишний раз злить фанатов.

Меж тем третий сезон «Мандалорца» стартует уже сегодня.

Комментарии (10)

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Источник фотографий: Depositphotos

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