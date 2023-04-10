Новые сериалы недели: эротический триллер «Одержимость» с Ричардом Армитеджем

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Netflix

Уважаемый лондонский хирург впутывается в запретную связь с невестой своего родного сына. И эта внезапно вспыхнувшая губительная страсть, доходящая до одержимости, грозит крайне плачевными последствиями всей семье.

Запретная страсть с обилием эротических сцен, а одна из сторон любовного треугольника — персонаж в исполнении Ричарда Армитеджа. Интересный набор исходных данных.