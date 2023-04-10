Новые сериалы недели: эротический триллер «Одержимость» с Ричардом Армитеджем

На этой неделе от щедрот многосерийных перепадёт только любителям эротических триллеров — стриминговый сервис Netflix презентует мини-сериал «Одержимость» с Ричардом Армитеджем, Чарли Мёрфи и Индирой Вармой. Меж тем на Amazon со своим финальным сезоном вернётся ретро-драмеди «Удивительная миссис Мейзел».
Четверг, 13 апреля
триллер, драма, драма, романтический, детектив
В ролях Ричард Армитидж, Чарли Мёрфи, Индира Варма, Риш Шах, Пиппа Беннетт-Уорнер, Франческа Найт
Уважаемый лондонский хирург впутывается в запретную связь с невестой своего родного сына. И эта внезапно вспыхнувшая губительная страсть, доходящая до одержимости, грозит крайне плачевными последствиями всей семье.
Запретная страсть с обилием эротических сцен, а одна из сторон любовного треугольника — персонаж в исполнении Ричарда Армитеджа. Интересный набор исходных данных.
Пятница, 14 апреля
комедия
В ролях Рэйчел Броснахэн, Алекс Борштейн, Марин Хинкл, Тони Шалуб, Майкл Зеген, Бейли Де Янг
Создатель Эми Шерман-Палладино
На дворе 1958 год. У Мириам «Мидж» Мэйзел есть всё для счастья: любящий муж, двое детей, уютная квартира в Верхнем Вест-Сайде. Но однажды по странному стечению обстоятельств она обнаруживает в себе удивительный талант к профессии стендап-комика. И жизнь её переворачивается с ног на голову.
Воскресенье, 16 апреля
комедия
В ролях Билл Хейдер, Генри Уинклер, Стивен Рут, Сара Голдберг, Энтони Кэрриган, Гленн Флешлер
Создатель Билл Хейдер
Сюжет рассказывает о бывшем спецназовце, который теперь за очень скромную плату работает наёмным убийцей где-то на среднем Западе. Снедаемый одиночеством и отсутствием перспектив в жизни, главный герой отправляется в Лос-Анджелес выполнить очередной заказ. Там он знакомится с группой дружелюбных молодых актёров, которые готовы с распростёртыми объятьями принять к себе в труппу новичка.
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