Летом Telltale вернёт фанатам «Пространства» Камину Драммер

6 сезонов «Пространства» остались далеко позади, но уже этим летом история популярной космичейской фантастики продолжится в формате видеоигр благодаря интерактивному сериалу The Expanse: A Telltale Series.

Ну, как «продолжится» — события The Expanse: A Telltale Series разворачиваются до оригинального сериала и рассказывают о пиратских буднях Камины Драммер и её команды.

Создаётся The Expanse: A Telltale Series силами Deck Nine — студии, уже знакомой с форматом интерактивных сериалов благодаря своим посредственным релизам в серии Life Is Strange — Life Is Strange: Before the Storm и Life Is Strange: True Colors. Удастся ли им прыгнуть выше головы мы сможем узнать 27 июля — именно тогда состоится релиз первого из пяти запланированных эпизодов, после чего оставшиеся будут выпускать каждые две недели.

Но это ещё не всё. Те, кто приобретут Deluxe-издание The Expanse: A Telltale Series за 45 долларов вместо обычного за 40, получат в будущем какое-то пока не конкретизированное DLC.