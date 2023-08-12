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Школа отменяется: детишки из Южного Парка устроили эпичное рубилово в South Park: Snow Day!

Издательство THQ Nordic анонсировало новую игру по замечательному мультсериалу «Южный Парк»: South Park: Snow Day!

Создаётся игра студией Question — авторами кооперативного хоррора The Blackout Club. Ещё раньше эти же товарищи сделали нехуёвую игру о сложностях создания игр — The Magic Circle — а ещё раньше трудились над такими играми, как Dishonored и Bioshock 2. Но о славном иммерсивно-симуляторном прошлом авторов явно пора забыть: они вновь делают кооперативную игру, причём в этот раз предельно прямолинейную: это просто экшен с мечами (деревянными) и магией (выдуманной). Концепт воображаемого рубилова из «Палки истины» живёт и здравствует, в общем, даже персонаж «Новичок» всё ещё в деле. Просто теперь — в другом жанре и с полностью трёхмерной графикой, не ахти как идущей героям «Южного парка».

South Park: Snow Day! Выходит в 2024 году на PC, PS5, Xbox Series X|S и Switch.

Теги
ВидеоЮжный ПаркSouth Park: Snow Day!
Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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