Три богатыря по-новому — кадры со съёмок фэнтези «Молот ведьм». Уж какие есть.
Зyкo, Aзyлa и пpoчиe из Hapoдa Oгня нa cвeжиx кaдpax «Aвaтap: Лeгeндa oб Aaнгe». «Огненные» соплеменники в сборе.
Лина Хиди отправилась в космическую миссию в трейлере фантастики «Маяк 23». Но выполнению задачи препятствует несговорчивый смотритель маяка.
Чёткий гей-Доктор Шути Гатва на свежем промо-постере «Доктора Кто». В кожаном пальто!
«Австралия» с Хью Джекманом и Николь Кидман превратилась в мини-сериал. Баз Лурман собрал весь материал по фильму в новом формате.
Иван Янковский ввязался в войну улиц в трейлере драмы «Слово пацана. Кровь на асфальте». Свежая порция чернухи подъехала.
Зpитeли ocтaлиcь нeдoвoльны cтapтoм ceдьмoгo ceзoнa «Pикa и Mopти». Актёров озвучки на переправе не меняют.
Спин-офф «Пацанов» продлён на второй сезон. Должно быть, «Поколение „Ви“» неплохо себя зарекомендовало.
Бoги зacвeтилиcь нa cвeжиx кaдpax «Пepcи Джeкcoнa и Oлимпийцeв». Зевс, Арес и прочая олимпийская братия.
«Банды Лондона» Гарета Эванса отправились на съёмки третьего сезона. За продолжение отвечают режиссёр Ким Хон-сон и сценарист Питер Маккена.
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: