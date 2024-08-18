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КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
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СЕРИАЛЫ
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Неделя сериалов на КГ — главные новости 12–18 августа

Источник: Amazon
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
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5ЕВА
 
 
0Телеовощи – 561: Если что-то пойдёт не так
 
0Ноль кадров в секунду – 539: Главный лузер года
 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 632: «Дэдпул и Росомаха», «Тихое место: День первый», режиссёрская версия «Мятежной Луны», «Манюня»
 
4ЕВА – 593: Адвокат дьявола
 
1Телеовощи – 560: Всё могло закончиться
 
1Ноль кадров в секунду – 538: Перенос в вечность
 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 631: «Смерч 2», «Собиратель душ», экранка «Дэдпула и Росомахи», возвращение Роберта Дауни-младшего в Marvel
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Источник фотографий: Depositphotos

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