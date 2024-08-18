Неделя сериалов на КГ — главные новости 12–18 августа

Саурон наводит суету в трейлере второго сезона «Властелина колец. Колец власти». Напялил белый парик и выпендривается.
Гэри Олдман против Агента Смита в трейлере четвёртого сезона «Медленных лошадей». Натурально взрывное противостояние.
Сильвестр Сталлоне против Фрэнка Грилло в трейлере второго сезона «Короля Талсы». Мощно!
«Джентльмены» Гая Ричи получили второй сезон. И прежняя команда в деле, включая режиссёра.
«Изгой-один: Звёздные войны. Истории» полностью изменится после выхода второго сезона сериала «Андор» . Большую роль сыграет персонаж Алана Тьюдика.
Второй сезон фэнтези «Перси Джексон и Олимпийцы» выйдет в 2025 году (тизер). В продолжении экранизируют второй роман книжного цикла.
Сериал «Игра в кальмара» напомнил о себе новым тизером второго сезона. Продолжение популярного проекта выйдет в декабре.
Третьему мультсериалу «Охотники за привидениями» быть. Netflix одобрил проект. По тональности он будет похожим на последние фильмы серии.
Джефф Бриджес выходит на тропу войны в трейлере второго сезона «Старика». Ради любимой дочурки.
Появилась дата премьеры второго сезона драмеди «Терапия» с Джейсоном Сигелом и Харрисоном Фордом. Один из создателей сериала планирует закончить его на третьем сезоне.
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: