 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
«Отчаянные домохозяйки» возвращаются на экраны Элай Рот и Снуп Догг представляют фейковый трейлер ужастика «Не заходи в этот дом, сука!» Ubisoft хочет создать сериал по мотивам Far Cry с шоураннером «Чужого: Земля» «Ужастики» закончились: сериал по знаменитым книгам Р. Л. Стайна отменили после двух сезонов Без мистера Смита: Анджелина Джоли сыграет злую шпионку в экшене режиссёра Дага Лаймана
• • •
 
1
СЕРИАЛЫ
240

«Отдел нераскрытых дел» продлён на второй сезон

Источник: Netflix

Потоковый сервис Netflix продлил криминальный сериал «Отдел нераскрытых дел» (Dept. Q) на второй сезон. И это отличная новость — потрясающий по напряжению и исполнению первый сезон не оставил равнодушными ни зрителей, запоем следивших за развитием событий, ни критиков.

Создатель сериала — Скотт Фрэнк, автор «Хода королевы» и сценарист «Логана: Росомахи». Возглавляет команду героев совершенно непохожий на себя Мэттью Гуд («Открытие ведьм», «Предложение»).

По сюжету вредный, но талантливый детектив Карл Морк (Гуд) возвращается к работе после стрельбы, в которой сам он был серьёзно ранен, его друг и напарник парализован, а другой офицер убит. Не зная как с ним быть, начальница (Кейт Дики) выделяет ему собственный «Отдел Q» в подвале полицейского участка, чтобы для галочки расследовать нераскрытые дела.

Вместе этого Морк с двумя неординарными коллегами (Алексей Манвелов и Леа Бирн) раскрывает похищение прокурора (Хлоя Пирри), давно считавшееся безнадёжным, и постепенно приближается к разгадке собственной трагедии. Всё это на фоне красот Эдинбурга и в окружении густых шотландских акцентов.

Проект основан на датском цикле Юсси Адлер-Ольсена «Отдел Q», в который входит десять книг. При таких делах можно ждать, что Netflix экранизирует все десять.

Теги
АнонсыОтдел нераскрытых делМэттью ГудСкотт Фрэнк
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

4Новые сериалы недели: детектив Мэттью Гуд и сёстры Джессика Бил и Элизабет Бэнкс 1Джованни Рибизи, Мэттью Гуд и Майлз Теллер на кадрах из сериала o создании «Крёстного отца» 2Мэттью Гуд и Тереза Палмер изучают «Книгу жизни» на постере третьего сезона фэнтези «Открытие ведьм»

Тоже интересно

0Веном получит свою чёрно-белую и кровавую мини-серию Venom: Black, White & Blood 25Выпустили ярость в сеть: «28 лет спустя» выходит на цифре после скромного проката 1Дату премьеры получил второй сезон «Кайдзю №8» — экшен-аниме про человека, ставшего монстром 31Супергёрл Милли Олкок наводит красоту для съёмок сцены в «Супермене» (фото) 2Инопланетный симбиот-костюм Веном получит новую раскраску в духе Человека-паука

Далее на КГ

0
Хоррор Routine всё-таки выходит?..
 0
Геймпленый трейлер Resident Evil Requiem пугает главную героиню до истерики
 0
Анонсирована Lords of the Fallen II
 0
Впечатления: Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2
 0
Мир на грани: новая глава сурового научно-фантастического боевика Skin Police от Oni Press
 1
Что-то пошло не так в новом трейлере Silent Hill f
 3
Анонсирована LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight — Batman: Arkham от мира LEGO-игр
 3
Не Стив Джобс, конечно: Дэнни Бойл снимет кино про зарождение империи Руперта Мёрдока
 1
Новые сериалы недели: «Миротворец» возвращается
 1
Создатель Diablo IV возглавил разработку BioShock 4
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Властью лицензии: Dark Horse выпустит новый комикс про «Властелинам вселенной»
 
Кино Сандра Буллок и Николь Кидман уже снимаются в сиквеле романтического фэнтези «Практическая магия»
 
Кино Джереми Аллен Уайт записывает лучший альбом Брюса Спригстина в трейлере фильма «Избавь меня от забвения»
 
Кино Вне Marvel: Ванесса Кирби и Себастиан Стэн уедут изменять друг другу в Грецию
 
Кино В мужицком боевике Тейлора Шеридана про спецназовцев появились суровые актёры
 
Игры Bloober Team работает над ремейком Silent Hill
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду
 
 
0ЕВА
 
 
0Телеовощи – 613: Make Xenomorph Great Again
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 686: «Голый пистолет», «Орудия» Зака Креггера, трилогия «Страстей Христовых», «Жизнь по вызову. Фильм»
 
10ЕВА – 646: Отмыв долларов
 
0Телеовощи – 612: Свобода, равенство, гарем
 
0Ноль кадров в секунду – 591: Потерянная контрабанда
 
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 685: «Ф4: Первые шаги», «Война миров» в скринлайф формате, «28 лет спустя», расширение «Аватара»
 
1Ноль кадров в секунду – 590: Порно против Visa
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru