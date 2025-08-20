«Отдел нераскрытых дел» продлён на второй сезон

Потоковый сервис Netflix продлил криминальный сериал «Отдел нераскрытых дел» (Dept. Q) на второй сезон. И это отличная новость — потрясающий по напряжению и исполнению первый сезон не оставил равнодушными ни зрителей, запоем следивших за развитием событий, ни критиков.

Создатель сериала — Скотт Фрэнк, автор «Хода королевы» и сценарист «Логана: Росомахи». Возглавляет команду героев совершенно непохожий на себя Мэттью Гуд («Открытие ведьм», «Предложение»).

По сюжету вредный, но талантливый детектив Карл Морк (Гуд) возвращается к работе после стрельбы, в которой сам он был серьёзно ранен, его друг и напарник парализован, а другой офицер убит. Не зная как с ним быть, начальница (Кейт Дики) выделяет ему собственный «Отдел Q» в подвале полицейского участка, чтобы для галочки расследовать нераскрытые дела.

Вместе этого Морк с двумя неординарными коллегами (Алексей Манвелов и Леа Бирн) раскрывает похищение прокурора (Хлоя Пирри), давно считавшееся безнадёжным, и постепенно приближается к разгадке собственной трагедии. Всё это на фоне красот Эдинбурга и в окружении густых шотландских акцентов.

Проект основан на датском цикле Юсси Адлер-Ольсена «Отдел Q», в который входит десять книг. При таких делах можно ждать, что Netflix экранизирует все десять.