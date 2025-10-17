 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Телеовощи. Выпуск 614: Доктор Кот Серия Rook: Exodus вернётся этой осенью с новым сюжетом Последняя ночь перед кастрацией: тизер недетского мультика «Стерильный» от Netflix Новая «Обитель зла» не будет дотошно следовать лору вселенной Снова в деле: анонс продолжения комикса с Салли Скеллингтон из «Кошмара перед Рождеством»
• • •
 
СЕРИАЛЫ
250

Джон Карпентер представляет новый сериал — антологию ужасов

Источник: Elevation Pictures

Джон Карпентер, подаривший миру «Хэллоуин», «Нечто» и «Побег из Лос-Анджелеса», решил, что пора покорять телевидение. Легенда ужасов стал исполнительным продюсером сериала-антологии для канадской компании Elevation Pictures.

Первый сезон John Carpenter Presents («Джон Карпентер представляет») развернётся в дикой глуши Аляски, где разношёрстная компания персонажей столкнётся со сверхъестественным и экзистенциальным ужасом. По словам создателей и шоураннеров — Майкла Амо и Уилла Паско — антология будет «копаться в скрытых страхах и социальных тревогах нашего времени».

77-летний Карпентер прославился не только режиссурой, но и тем, что писал саундтреки почти ко всем своим фильмам. Как-то раз он даже поработал вместе с великим композитором Жаном-Мишелем Жарром и совместно написал трек с характерным названием A Question of Blood для альбома Electronica 1: The Time Machine.

Собственно, новый сериал должен впитать не только фирменный визуальный стиль мастера, но и его музыкальную эстетику. Поработает ли Джон над музыкой сам, не сообщается.

Амо и Паско разделят продюсерские обязанности с самим Карпентером и Сэнди Кинг Карпентер из Storm King Productions.

Комментарии

Ещё на эту тему

5Маньяк Майкл Майерс получает новую игру про себя 2Издательство Storm King выпустит графический роман по утраченному фильму режиссёра Джорджа А. Ромеро +Вампирелла отпразднует Хэллоуин, разбираясь с нью-йорским маньяком

Тоже интересно

20Супермен! Несмотря на травму, Генри Кавилл продолжает готовиться к роли Коннора Маклауда в «Горце» (фото) 1Новые фильмы недели: «Фантастическая четвёрка» делает первые шаги 14Ребекка Фергюсон готовится к атомной бомбёжке Америки на первом кадре «Динамитного Дома» 9Универсальный солдат Джаред Лето в новом трейлере «Трона: Арес» 4Две звезды шпионского жанра сошлись в сериале «Зверь во мне»

Далее на КГ

0
Эрик Крипке намекнул на второй сезон «Восхода корпорации „Воут“»
 2
Брендан Фрейзер и Сара Мишель Геллар попадут в неприятности из-за нового мультсериала
 0
Peacock и Apple решили побрататься в стриминговой войне
 0
Atari выпустит Intellivision Sprint с 45 встроенными играми
 2
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 695: «Август», провал «Трона: Арес», «Тот самый», «Девушка из каюты №10», «Пойман с поличным»
 6
Идут съёмки романтического комедийного киноальманаха «Тюльпаны»
 1
Романтическая драма Роберта Паттинсона и Зендеи выступит в прокате против сиквела «Братья Супер Марио в кино»
 0
Первый событийный фильм режиссёров «Всё везде и сразу» от студии-мейджора выйдет только в 2027 году
 14
Студия Amazon MGM захотела увидеть Дуэйна Джонсона в роли 70-летнего старика с любимой курочкой
 3
Оно живо! Дождь, молнии и оживление чудовища в отрывке из фильма «Франкенштейн» Гильермо дель Торо
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино «Супермен» легко обгоняет по домашним сборам «Новых Мстителей» и «Капитана Америка: Новый мир»
 
Кино Новая «Алиса в Стране Чудес»: трейлер фильма с Пересильд, Биковичем и Горбачёвой
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Выход 8»
 
Знаковый Conan The Barbarian #25 от Titan Comics отвоевал себе много вариантов обложек
 
Саблезубый ещё никогда не был таким симпатичным: первые страницы и обложки комикса Laura Kinney: Sabretooth
 
Кино Большой Лебовски хитро щурится на персонажном плакате «Трона: Арес»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 695: «Август», провал «Трона: Арес», «Тот самый», «Девушка из каюты №10», «Пойман с поличным»
 
3ЕВА
 
 
0Телеовощи – 621: Волшебство Снуп Догга
 
6Ноль кадров в секунду – 600: Ретро-дрочь
 
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 694: «Грязная игра» Шейна Блэка, «Школьный автобус», «Битва за битвой», новый «Токсичный мститель»
 
6ЕВА – 654: Больше безэмоциональных девок!
 
2Телеовощи – 620: Опять выходим на связь
 
2Ноль кадров в секунду – 599: Предъюбилейный коротыш
 
18Лазер-шоу «Три дебила» – 693: «Нэчжа 2», «Мир в огне», трейлер «Простоквашино», «Хозяин» Юрия Быкова, «Прости, детка»
 
5ЕВА – 653: Девятилистый хвост
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru