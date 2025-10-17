Джон Карпентер представляет новый сериал — антологию ужасов

Джон Карпентер, подаривший миру «Хэллоуин», «Нечто» и «Побег из Лос-Анджелеса», решил, что пора покорять телевидение. Легенда ужасов стал исполнительным продюсером сериала-антологии для канадской компании Elevation Pictures.

Первый сезон John Carpenter Presents («Джон Карпентер представляет») развернётся в дикой глуши Аляски, где разношёрстная компания персонажей столкнётся со сверхъестественным и экзистенциальным ужасом. По словам создателей и шоураннеров — Майкла Амо и Уилла Паско — антология будет «копаться в скрытых страхах и социальных тревогах нашего времени».

77-летний Карпентер прославился не только режиссурой, но и тем, что писал саундтреки почти ко всем своим фильмам. Как-то раз он даже поработал вместе с великим композитором Жаном-Мишелем Жарром и совместно написал трек с характерным названием A Question of Blood для альбома Electronica 1: The Time Machine.

Собственно, новый сериал должен впитать не только фирменный визуальный стиль мастера, но и его музыкальную эстетику. Поработает ли Джон над музыкой сам, не сообщается.

Амо и Паско разделят продюсерские обязанности с самим Карпентером и Сэнди Кинг Карпентер из Storm King Productions.