СЕРИАЛЫ
136

Видеосервис Okko представил персонажные постеры сериала «Радар» про борьбу с иноплетянами

Источник: Okko

После премьеры своего сериала «Радар» онлайн-кинотеатр Okko представил новые промо-материалы проекта. Видеосервис опубликовал постеры с персонажами (и радарами) фантастического триллера о борьбе школьников с пришельцами.

Сериал снят по мотивам повести «Главный полдень» писателя Александра Мирера. Оригинальное произведение вышло в 1969 году. Авторы адаптации сильно изменили историю и перенесли события в 1988 год. По сюжету рядом с городком, где находится мощный радар, падает загадочный объект. Так начинается вторжение инопланетян на Землю, которое должны остановить друзья-шестиклассники.

Режиссёром «Радара» выступил Константин Смирнов («Волчок», «Телохранители», «Жуки»). Роли в проекте исполнили Виктория Исакова, Илья Лыков, Юлия Башорина, Матвей Кулагин, Денис Косиков, Анатолий Кот, Арина Савостьянова, Иван Фоминов, Ксения Кутепова, Валерий Степанов, Ростислав Харин, Даяна Гудз, Владислав Абашин, Павел Юдин, Илья Исаев и другие.

