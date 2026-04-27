Последствия апокалипсиса на первых кадрах спин-оффа «Теории большого взрыва»: Стюарт Блум действительно не смог спасти вселенную

Появились первые кадры из научно-фантастического комедийного сериала «Стюарт Блум не смог спасти вселенную», который находится в родственных отношениях с культовым шоу «Теория большого взрыва».
Премьера новинки намечена на июль этого года — разумеется, на стриминговом сервисе HBO.
Сюжет рассказывает о том, как Стюарт должен восстановить реальность до исходного состояния после того, как сам устроил мультивселенский армагеддон, сломав новую машинку Шелдона и Леонарда.
На снимках видны последствия:
И постер:
