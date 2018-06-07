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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:
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Авторы «Робоцыпа» работают над комедийным фэнтези для Hulu

По информации портала Variety, Сет Грин вместе с несколькими авторами и продюсерами «Робоцыпа» работают над новой анимационной комедией для взрослых, которую уже успели пристроить на потоковый сервис Hulu.

Комедийное фэнтези под названием «Скрещённые мечи» повествует о Патрике — молодом крестьянине с добрым сердцем, мечтающем стать рыцарем — орудием правосудия и справедливости. Но когда Патрик таки получает место при королевском дворе, вожделенная должность с полным пакетом прав и обязанностей превращается в сущий кошмар. А всё потому что в королевстве процветают коррупция, жестокость и тотальный разврат.

Создателями проекта выступают Джон Харветайн IV и Том Рут; они же числятся исполнительными продюсерами наряду с Грином, Мэттью Сенрейчем и Эриком Таунером. Производство возглавkztn Stoopid Buddy Stoodios.

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Скрещённые мечи
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Авторы «Робоцыпа» работают над комедийным фэнтези для Hulu

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