Дж. Дж. Абрамс продюсирует музыкальную драмеди для Apple

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис техногиганта Apple продолжает формировать свою оригинальную видеотеку, заказав съёмки 10-серийного первого сезона сериала «Голосок». Одним из исполнительных продюсеров проекта выступает Дж. Дж. Абрамс («Остаться в живых», «Звёздные войны: Пробуждение Силы»).

Первоначальный синопсис не грешит конкретикой. Сериал станет своеобразным признанием в любви пёстрому музыкальному миру Нью-Йорка. Романтическая комедийная драма расскажет о поисках аутентичности и собственного творческого я.

Музыку к сериалу напишет номинантка премий «Тони» и «Грэмми» Сара Бареллис — американская певица, пианистка и автор песен.

Первый эпизод снимет по собственному сценарию Джесси Нельсон («Потому что я так хочу»); она же выступит шоураннером проекта, а также его исполнительным продюсером наравне с Абрамсом, Бареллис и Беном Стивенсом. Производством займутся Warner Bros TV и Bad Robot Productions.