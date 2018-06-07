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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Дж. Дж. Абрамс продюсирует музыкальную драмеди для Apple

Потоковый сервис техногиганта Apple продолжает формировать свою оригинальную видеотеку, заказав съёмки 10-серийного первого сезона сериала «Голосок». Одним из исполнительных продюсеров проекта выступает Дж. Дж. Абрамс («Остаться в живых», «Звёздные войны: Пробуждение Силы»).

Первоначальный синопсис не грешит конкретикой. Сериал станет своеобразным признанием в любви пёстрому музыкальному миру Нью-Йорка. Романтическая комедийная драма расскажет о поисках аутентичности и собственного творческого я.

Музыку к сериалу напишет номинантка премий «Тони» и «Грэмми» Сара Бареллис — американская певица, пианистка и автор песен.

Первый эпизод снимет по собственному сценарию Джесси Нельсон («Потому что я так хочу»); она же выступит шоураннером проекта, а также его исполнительным продюсером наравне с Абрамсом, Бареллис и Беном Стивенсом. Производством займутся Warner Bros TV и Bad Robot Productions.

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Голосок
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Дж. Дж. Абрамс продюсирует музыкальную драмеди для Apple

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