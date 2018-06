Потоковый сервис Netflix готовится к съёмкам восьмисерийного мини-сериала «Невероятное» и уже подыскал исполнительниц главных ролей — кастинг-лист проекта возглавили Тони Коллетт (фильмы «Реинкарнация», «Мадам», сериал «Соединённые Штаты Тары») и Мерритт Уивер («Забытые богом»). Также в актёрский состав зачислена Кейтлин Девер («Правосудие»).

В основу сюжета легли отмеченная Пулитцеровской премией статья An Unbelievable Story of Rape за авторством Т. Кристиана Миллера и Кена Армстронга и эпизод Anatomy of Doubt еженедельной радиопрограммы This American Life. Они освещают историю девушки-подростка Мари, чьи заявления о том, что она была изнасилована, признаны ложными. Две женщины-детектива, которых сыграют Коллетт и Уивер, берутся расследовать это дело, подозревая, что речь может идти о серийном насильнике.

Сценарий написали шоураннер проекта Сюзанна Грант («Эрин Брокович»), Майкл Шейбон и Эйлет Уолдман. Все трое числятся исполнительными продюсерами мини-сериала наряду с Кэти Курик, а также коллегами по «Мастерам секса» Сарой Тимберман и Карлом Беверли. Первые три эпизода снимет Лиза Холоденко («Что знает Оливия?»). Производство курирует CBS TV Studios.