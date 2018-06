Рассел Кроу сыграет основателя Fox News в мини-сериале от Showtime

Пришло время ветерану гладиаторской киноарены Расселу Кроу («Славные парни») попробовать свои силы на телевизионном поприще. Кабельный канал Showtime заказал съёмки пока безымянного восьмисерийного драматического мини-сериала, где Кроу сыграет главную роль.

Проект, ранее проходивший под заголовком Secure and Hold: The Last Days of Roger Ailes, основан на бестселлере Габриела Шермана The Loudest Voice in the Room. В центре повествования — ныне покойный основатель канала Fox News Роджер Эйлс (Кроу), вынужденный отойти от дел после обвинений в сексуальных домогательствах.

Сценарий первого эпизода Шерман написал в соавторстве с Томом Маккарти («В центре внимания»). Последний также числится исполнительным продюсером проекта вместе с Джейсоном Блумом. В производстве наряду с Showtime участвует продюсерская студия Blumhouse Television.