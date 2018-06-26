Рассел Кроу сыграет основателя Fox News в мини-сериале от Showtime

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Пришло время ветерану гладиаторской киноарены Расселу Кроу («Славные парни») попробовать свои силы на телевизионном поприще. Кабельный канал Showtime заказал съёмки пока безымянного восьмисерийного драматического мини-сериала, где Кроу сыграет главную роль.

Проект, ранее проходивший под заголовком Secure and Hold: The Last Days of Roger Ailes, основан на бестселлере Габриела Шермана The Loudest Voice in the Room. В центре повествования — ныне покойный основатель канала Fox News Роджер Эйлс (Кроу), вынужденный отойти от дел после обвинений в сексуальных домогательствах.

Сценарий первого эпизода Шерман написал в соавторстве с Томом Маккарти («В центре внимания»). Последний также числится исполнительным продюсером проекта вместе с Джейсоном Блумом. В производстве наряду с Showtime участвует продюсерская студия Blumhouse Television.