YouTube заказал съёмки многосерийной чёрной комедии с Кирстен Данст

Видеосервис YouTube завершил сделку по приобретению очередного сериала — заказаны съёмки 10-серийного первого сезона чёрной комедии On Becoming A God In Central Florida с Кирстен Данст («Фарго») в главной роли. С начала прошлого года проект находился в разработке у AMC, но позже канал от него отказался.

История, события которой разворачиваются в 90-е, поведает о культе свободного предпринимательства и неутомимом стремлении одной женщины осуществить Американскую мечту. Оставшаяся без гроша в кармане и недавно овдовевшая работница аквапарка в Орландо по имени Кристал Джилл (Данст) путём обмана и жульничества движется к вершине финансовой пирамиды «Основатели американской торговли», невзирая на то что этот многомиллиардный бизнес однажды уже разрушил её жизнь.

Сценарий написали Роберт Фанк и Мэтт Латски. Режиссировать берётся Чарли Макдауэлл («Кремниевая долина»). Все трое наравне с Данст, Йоргосом Лантимосом («Лобстер») и шоураннером проекта Эстой Спэлдинг выступают исполнительными продюсерами. Производством заведуют TriStar Television и Smokehouse Pictures Джорджа Клуни и Гранта Хеслова. Премьера состоится на YouTube Premium в следующем году.