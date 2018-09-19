Disney и Marvel готовят сериалы про Локи и Алую ведьму

В следующем году жизнь у потоковых сервисов Netflix и Amazon станет совсем весёлой, когда такая же игрушка появится у компании Disney.

Издание Variety доносит, что студия Marvel разрабатывает приличное количество минисериалов про персонажей из своей киновселенной. Самые заметные и интригующие — сериалы про Алую ведьму и Локи. Том Хиддлстон и Элизабет Олсен исполнят свои роли, разумеется, с другими актёрами ничего и не получится. Есть планы и на других персонажей, у которых пока нет сольных полнометражных фильмов.

Если верить источникам Variety, то у каждого сериала не будет больше восьми эпизодов, а могут остановиться вообще на шести. Да, Disney учится на ошибках Netflix. И бюджет, ясное дело, окажется заметно больше, чем у среднестатистических сериалов. Подписчики должны оценить такой подход, а всякие Люки, Джессики и Железные кулачки легко потеряются на этом фоне.

Конечно же, Marvel и Disney не стали комментировать эту новость.