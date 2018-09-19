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«Призрак дома на холме» — трейлер

Мистический триллер «Призрак дома на холме» от потокового сервиса Netflix обзавёлся полноценным трейлером, в общих чертах обрисовывающим сюжет. 10-серийный первый сезон выйдет в эфир 12 октября.

Современное переосмысление классического готического романа Ширли Джексон рассказывает о братьях и сёстрах, выросших в знаменитом на всю страну доме с привидениями. В зрелом возрасте их вновь собирает вместе общая трагедия. Семья вынуждена противостоять прячущимся в старом поместье призракам прошлого — выдуманным и реальным.

В ужастике снимаются Тимоти Хаттон, Карла Гуджино, Михил Хаушман, Элизабет Ризер, Аннабет Гиш, Кейт Сигел, Генри Томас и Оливер Джексон-Коэн.

Майк Флэнеган («Сомния», «Окулус») выступает сценаристом, режиссёром, а также исполнительным продюсером на пару с коллегой по фильму «Уиджи. Проклятие доски дьявола» Тревором Мэйси. Дэррил Фрэнк и Джастин Фолви тоже входят в команду исполнительных продюсеров. Производством заведуют Amblin TV и Paramount TV.

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Видео Призрак дома на холме
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