Телеовощи. Выпуск 249: Семейный тверк

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:42 —
|Благодарим наших спонсоров
|01:23 —
|Новости
|36:42 —
|Отвечаем на вопросы
|52:15 —
|«Первые» — 1x01—03 (премьера)
|01:05:53 —
|«Навсегда» — 1x01 (премьера)
|01:12:54 —
|«Мне неловко» — 1x01 (премьера)
|01:20:15 —
|«Манускрипт всевластия» — 1x01 (премьера)
|01:31:54 —
|«Принц драконов» — 1x01 (премьера)
|01:41:12 —
|«Возрождение Черепашек-ниндзя» — 1x01 (премьера)
|01:50:18 —
|«Игроки» — 4x06
|01:54:19 —
|«Джек Райан» — 1x03
|02:05:24 —
|«Телохранитель» — 1x05
|02:16:50 —
|«Судная ночь» — 1x03
|02:33:15 —
|«Ты» — 1x02
|02:47:04 —
|«Достать коротышку» — 2x06—07
|02:58:54 —
|«Железный кулак» — 2x02
|03:07:21 —
|«Нетипичный» — 2x02
|03:17:11 —
|«Методом проб и ошибок» — 2x09—10 (финал сериала)
|03:24:13 —
|«Гостья из будущего» — 1x04
|03:40:20 —
|«Супергёрл» — 3x20 (впечатления Юрия)
|03:45:03 —
|«Звёздный путь» — 2x10 (впечатления Юрия)
|03:56:20 —
|«Вероника Марс» — 2x15 (впечатления Михаила)
|04:04:37 —
|«Касл-Рок» — 1x09—10 (финал сезона)
|04:17:17 —
|«Форс-мажоры» — 8x10 (финал сезона)
|04:25:26 —
|Благодарим наших спонсоров
|Дополнительный контент для спонсоров на «Патреоне»
|00:00 —
|«Майянцы» — 1x02
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