Джеффри Дин Морган попросился в сольный фильм о Нигане

Телеканал AMC не хочет, чтобы трупы лежали в своих могилах и при всяком удобном случае тыкает в них палкой. Снижение рейтингов сериалов «Ходячие мертвецы» и «Бойся ходячих мертвецов», а также скорый уход Эндрю Линкольна, не похоронили продолжение. Наоборот, это заставило телеканал искать пути для расширения сериальной вселенной. На карандаше у продюсеров как новые сериалы, так и фильмы, а значит настала пора расспрашивать потенциальных актёров для спин-оффов. Первым откликнулся Джеффри Дин Морган, исполняющий роль злодея Нигана.

Актёр горит желанием попасть в фильм по мини-арке комиксов «А вот и Ниган!» (Here's Negan). Шестнадцать выпусков спецсерии рассказывали о прошлом секс-маньяка и убийцы, а в частности о том, как он потерял жену и всех знакомых, и пришёл к мысли о том, что для выживания всему миру нужно стать как он — сильными и жесткими. В комиксах он не только активно орудовал найденной битой, но и применял незаурядный дар словесного убеждения, что помог ему возвысится над будущей огромной бандой Спасителей. Потенциальный фильм может начаться задолго до комикса, показав куда больше мирной жизни простого учителя из Вирджинии, ставшего тем, кого зрители увидели в сериале.

Однако Джеффри Дин Морган пока не слишком уверен, что фильм всё-таки будет. По его словам, картина или даже сериал обсуждались, но дадут ли им зелёный свет пока не известно. Сам актёр двумя руками за, тем более, что основной сериал он пока не покидает.

Уже 7 октября на экраны выходит девятый сезон «Ходячих мертвецов», события в котором стартуют спустя два года после предыдущего. По комиксам Ниган всё это время сидел в импровизированной тюрьме в подвале Рика, периодически общаясь лишь с Карлом. В сериальном мире ему, видимо, было совсем-совсем одиноко, так что немудрено проситься туда, где будет больше общения с живыми людьми.