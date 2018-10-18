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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Amazon снимет мюзикл о «Двенадцатой ночи» Уильяма Шекспира, посвящённый гендерной флюидности

Поскольку тема гендерной нестабильности ещё недостаточно глубоко раскрыта в многосерийных постановках, полку сериалов, посвящённых наболевшему, продолжает прибывать. Потоковый сервис Amazon запускает в разработку многосерийный музыкальный проект, вдохновлённый «Двенадцатой ночью» Уильяма Шекспира, где намерен основательно погрузиться в тематику половой изменчивости.

Многосерийный мюзикл повествует о запутанной любовной истории молодого человека и женщины, в какой-то момент осознавшей свою гендерную нестабильность. В попытках удержать свою любовь парень пишет музыкальную версию «Двенадцатой ночи», центральная партия в которой отведена его возлюбленной. В процессе репетиции главные герои и участвующие в постановке студенты погружаются в то, что авторы синопсиса элегантно описывают как исследование всех форм сексуальности и гендерной принадлежности.

Сценарием займутся Стивен Сатер и Лорен Гассис («Декстер», «Ненасытная»), а режиссировать будет Марк Уэбб («500 дней лета», «Чокнутая бывшая»). Все трое выступают исполнительными продюсерами проекта. Производственный процесс курируют CBS TV Studios и Amazon Studios.

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