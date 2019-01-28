Новости блогов — с 14 по 27 января

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Лариса Мосенко продолжила делиться деталями про фильм «Стекло». В этот раз про сильнейшую игру Джеймса Макэвоя.

Лев Гринберг запустил новый канал про всякое — например, про незаслуженно забытые игры. Первая мутантская ласточка — игра «Горький-17».

Лев Гринберг добавил на свой канал ещё и ролики про аниме. Встречайте краткий обзор новинок зимнего сезона, часть первую.

Лев Гринберг выпустил завершающий ролик про новинки аниме. Можно соглашаться с мнением или нет, но просто послушать про новинки уже интересно.

Михаил Судаков и сочувствующие составили очередной кей-поп-топ — на сей раз чести удостоилась группа 4Minute. Интересные эксперименты с музыкой, красивые девушки — что может быть лучше?

Михаил Судаков пристально понаблюдал за созданием новой кей-поп-группы ITZY. А вдруг там новые Twice? Нужно держать руку на, так сказать, пульсе.

Михаил Судаков впервые в жизни записал собственную реакцию на кей-поп-клип. Такое не каждый день увидишь, пропускать не рекомендуется! Ну и да, клип камбэка Хёмин, если это кого-то волнует.

Михаил Судаков выпустил уже вторую реакцию на кей-поп. 70% болтовни и 30% музыки от девичьей группы IZ*ONE.

Михаил Судаков восхитился искусством монтажа живых выступлений кей-поп-группы в одном ролике. Тут даже я офигел — завораживающее зрелище.

Лариса Мосенко с содроганием рассказала про новую книгу Э. Л. Джеймс. Если вы не в курсе, кто это, — святой вы человек! Выдержки из грядущей нетленки прилагаются.