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СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.vedomosti.ru Прямая ссылка на новость:
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«Яндекс» займётся производством собственных оригинальных сериалов

Издание «Ведомости» сообщает, что интернет-компания «Яндекс» возьмётся за производство оригинальных многосерийных проектов. В этом году планируется заказать от восьми до десяти сериалов, которые представят на суд аудитории в следующем году. Неназванные источники сообщают, что окончательное решение будет принято по результатам показа первых проектов. Если аудитория останется довольна, «Яндекс» планирует производить сериалы на постоянной основе.

Сегодня сотрудники онлайн-гиганта ведут переговоры с различными производственными студиями и уже договорились о съёмках двух сериалов со «Средой» Александра Цекало и Mars Media Рубена Дишдишяна. «Среда» курирует производство проекта «Министерство» о чиновниках и коррупции. Режиссёром выступает Роман Волобуев. Mars Media руководит съёмками детективной драмы «Водоворот» под режиссурой Андрея Стемпковского.

По слухам, «Яндекс» готов тратить на производство суммы, не уступающие средствам, выделяемым на производство сериалов крупными каналами. Бюджет одной серии может достигать 15 млн рублей.

Будущие сериалы будут транслироваться для подписчиков онлайн-кинотеатра на базе «Кинопоиска».

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