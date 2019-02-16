Телеовощи. Выпуск 271: Грибанутые по полной программе

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:29 —
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|01:14 —
|Новости
|01:07:13 —
|«Чудотворцы» (Miracle Workers) — 1x01 (премьера)
|01:15:34 —
|«Странный город» (Weird City) — 1x01 (премьера)
|01:24:28 —
|«Звёздный путь: Дискавери» — 2x04
|01:32:57 —
|«Волшебники» — 4x04
|01:39:57 —
|«Новобранец» — 1x12
|01:40:32 —
|«Настоящий детектив» — 3x06
|01:53:10 —
|«Прослушка» — 1x02
|01:58:06 —
|«Легенды завтрашнего дня» — 3x15 (впечатления Юры и Льва)
|02:05:58 —
|«Аватар: Легенда об Аанге» — 1x08 (впечатления Льва)
|02:12:32 —
|«Звёздный путь» — 3x04 (впечатления Юрия)
|02:21:53 —
|«Твин Пикс» — 3x06 (впечатления Ларисы)
|02:39:37 —
|«Перерождение» — 1x05
|02:44:41 —
|Благодарим наших спонсоров
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