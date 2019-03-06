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«Благие знамения» — трейлер экранизации романа Терри Пратчетта и Нила Геймана

Мини-сериал «Благие знамения» наконец-то обзавёлся полноценным трейлером с целой охапкой свежих кадров и знаменитой Under Pressure в качестве саундтрека. Шестисерийная экранизация одноимённого романа сэра Терри Пратчетта и Нила Геймана выйдет на Amazon 31 мая.

Юмористическое фэнтези повествует о демоне Кроули (Дэвид Теннант) и ангеле Азирафеле (Майкл Шин), решивших сообща остановить грядущий конец света, дабы не покидать давно полюбившуюся им Землю.

В сериале также снимаются Адриа Архона, Джон Хэмм, Нед Деннехи, Майкл Маккин, Миранда Ричардсон, Джек Уайтхолл, Мирей Инос, Ник Офферман, Фрэнсис Макдорманд, Бенедикт Камбербэтч и Брайан Кокс.

Гейман числится сценаристом, исполнительным продюсером и шоураннером проекта. Все шесть эпизодов снял Дуглас Маккиннон («Шерлок: Безобразная невеста», «Падение ордена»). Производственный процесс курируют BBC Studios, Narrativia и The Black Corporation.

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