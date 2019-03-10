Новые сериалы 11–17 марта

С многосерийными премьерами на неделе негусто. Потоковый сервис Hulu покажет первый сезон драмеди «Выскочка», а на стриминговой платформе Netflix выйдут анимационная антология «Любовь, смерть и роботы» и первый сезон музыкальной комедии «А вот и Чарли» с Идриом Эльбой и Пайпер Перабо. Между тем на кабельный канал Showtime возвращается финансовая драма «Миллиарды».

Понедельник, 11 марта

Конец сезона 2 ABC Хороший доктор The Good Doctor драма В ролях Фредди Хаймор, Антониа Томас, Ричард Шифф, Бью Гарретт, Чуку Моду, Хилл Харпер Создатель Дэвид Шор Второй сезон медицинской драмы завершится восемнадцатым эпизодом Trampoline. В феврале телеканал ABC оформил сериалу продление на третий сезон. Видео

Конец сезона 1 FOX Перерождение The Passage триллер, фантастика В ролях Санийя Сидни, Марк-Пол Госселаар, Эммануэль Шрики, Брайан Хоуи, Винсент Пьяцца, Джейми Макшейн Создатель Лиз Хелденс, Джастин Кронин Десятая серия под названием Last Lesson станет заключительной для первого сезона вампирского триллера. Канал FOX пока не сообщал, что собирается делать с сериалом дальше. Видео

Вторник, 12 марта

Конец сезона 1 History Проект „Синяя книга“ Project Blue Book фантастика, драма В ролях Эйдан Гиллен, Майкл Маларки, Лаура Меннелл, Ксения Соло, Майкл Харни, Нил Макдонаф Создатель Дэвид О’Лири, Эмили Брочин, Шон Яблонски Первый сезон фантастического триллера завершится десятым эпизодом The Washington Merry-Go Round. В феврале кабельный канал History продлил сериал на второй сезон. Видео

Четверг, 14 марта

Сезон 3 CBS All Access Борьба за справедливость The Good Fight драма В ролях Кристин Барански, Роуз Лесли, Каш Джамбо, Джастин Барта, Делрой Линдо, Сара Стил Создатель Роберт Кинг, Мишель Кинг События спин-оффа «Хорошей жены» разворачиваются через год после произошедшего в финале оригинального сериала. Масштабная финансовая афера разрушила репутацию молодого юриста Майи Ринделл, вдобавок обесценив все сбережения её наставницы и крёстной матери Дианы Локхарт. Отстранённые от работы в Lockhart & Lee, они находят поддержку в одной из престижнейших юридических фирм Чикаго. Видео

Пятница, 15 марта

Премьера + Netflix Любовь, смерть и роботы Love, Death + Robots антология, анимационный Создатель Тим Миллер, Дэвид Финчер В антологию входят 18 короткометражных 5–15-минутных серий различной жанровой направленности, включая научную фантастику, фэнтези, комедию и ужасы. Стилистика также весьма разнообразна: от традиционной 2D-анимации до фотореалистичной CGI. Видео

Премьера + Hulu Выскочка Shrill комедия, драма В ролях Эйди Брайант, Лолли Адефоп, Лука Джонс, Дэна Милликэн, Джон Кэмерон Митчелл, Иэн Оуэнс Создатель Эйди Брайант, Александра Рашфилд, Линди Уэст Главная героиня — Энни, девушка выдающихся размеров, мечтающая изменить свою жизнь, при этом не меняясь внешне.

Премьера + Netflix А вот и Чарли Turn Up Charlie комедия В ролях Идрис Эльба, Пайпер Перабо, Джей Джей Филд, Фрэнки Херви, Анджела Гриффин, Гас Хан Создатель Гари Рич, Идрис Эльба Главный герой комедии — диджей и закоренелый холостяк Чарли, переживающий не лучшие времена. Жизнь подкидывает ему последний шанс добиться успеха — правда, для этого придётся понянчиться с Гэбби, трудным ребёнком перебравшейся из США в Лондон суперзвезды Сары. Видео

Воскресенье, 17 марта