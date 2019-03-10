Новости сериалов — лучшее за неделю

«Игра престолов» — трейлер восьмого сезона — видеоролик готовит зрителей к неизбежной кровопролитной битве с ходоками.
Объявлено время действия сериала по «Властелину колец» — никакого молодого Арагорна.
Netflix экранизирует «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсиа Маркеса — родные писателя считают, что у потокового сервиса всё получится.
«Почему женщины убивают»: Александра Даддарио в сериале про сильных и независимых — актрисе досталась роль сексапильной лесбиянки.
Сериал «Стрела» завершится укороченным восьмым сезоном — в продолжение войдут всего десять эпизодов.
Как снималась самая эпичная битва «Игры престолов» — откровения актёров и работников съёмочной площадки.
Дж. Р. Р. Мартин не знает, чем закончится сериал «Игра престолов» — писатель слишком занят написанием «Ветров зимы».
«Воин» — трейлер криминального боевика Джастина Лина — сериал по рукописям Брюса Ли выходит в начале апреля.
«Благие знамения» — трейлер экранизации романа Терри Пратчетта и Нила Геймана — сериал выглядит идеальным отражением книги.
Бри Ларсон сыграет агента ЦРУ в шпионской драме от Apple — заказаны съёмки полного первого сезона.