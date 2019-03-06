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Netflix экранизирует «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсиа Маркеса

Потоковый сервис Netflix приобрёл права на экранизацию знаменитого романа Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества». Книга ляжет в основу испаноязычного сериала, который станет первой экранизацией произведения: при жизни Маркес отказывался продавать права. А вот его наследники посчитали, что в эпоху расцвета телевизионных проектов у индустрии найдётся достаточно средств, возможностей, а также талантливых авторов, которые смогут бережно и точно перенести историю на экран.

Сыновья писателя Родриго Гарсиа и Гонсало Гарсиа Барча выступают исполнительными продюсерами проекта. Снимать будут преимущественно в Колумбии — на родине автора.

Роман в жанре магического реализма, впервые опубликованный в 1967 году, рассказывает о жизни нескольких поколений семьи Буэндиа, глава коей Хосе Аркадио Буэндиа основал в Колумбии уединённое селение Макондо. Все герои романа поражены одним «недугом» — предначертанным судьбой одиночеством.

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