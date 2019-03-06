Netflix экранизирует «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсиа Маркеса

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Netflix приобрёл права на экранизацию знаменитого романа Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества». Книга ляжет в основу испаноязычного сериала, который станет первой экранизацией произведения: при жизни Маркес отказывался продавать права. А вот его наследники посчитали, что в эпоху расцвета телевизионных проектов у индустрии найдётся достаточно средств, возможностей, а также талантливых авторов, которые смогут бережно и точно перенести историю на экран.

Сыновья писателя Родриго Гарсиа и Гонсало Гарсиа Барча выступают исполнительными продюсерами проекта. Снимать будут преимущественно в Колумбии — на родине автора.

Роман в жанре магического реализма, впервые опубликованный в 1967 году, рассказывает о жизни нескольких поколений семьи Буэндиа, глава коей Хосе Аркадио Буэндиа основал в Колумбии уединённое селение Макондо. Все герои романа поражены одним «недугом» — предначертанным судьбой одиночеством.