«Луни Тюнз» снова в деле

Pixar, Disney, а теперь и Warner Bros. Animation — все резко захотели вывалить на зрителей по охапке-другой анимационных короткометражек. Но подход у компаний разный: Pixar запустила программу авторских проектов, в которой сотрудники студии пробуют себя в новых ролях, ищут свежие идеи и способы выражения, а Disney смешивает одну популярную классику с другой («ЛЕГО» со «Звёздными войнами») в надежде получить двойную популярность. Стратегия Warner Bros. Animation больше похожа на последний вариант, хоть и не точь-в-точь.

Да, опять откопана и осовременена классика — франчайз «Луни Тюнз» (Looney Tunes), который зародился ещё в 1930-м году как «на тебе!» Уолту Диснею с его короткометражными мультфильмами про Микки Мауса. Но эта интеллектуальная собственность, по крайней мере, исконно ворнербразеровская. Авторы обещают возвращение Багза, Порки, Даффи и других давних знакомцев. Новый проект получил название Looney Tunes Cartoons и будет распространяться на разных платформах, в том числе широковещательных, цифровых и мобильных. Длина каждой короткометражки будет составлять от одной до шести минут; а всего в каждом «сезоне» планируется по 1000 минут анимации.

Премьера Looney Tunes Cartoons состоится в июне на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси.