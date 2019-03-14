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Марк Хэмилл и Брюс Кэмпбелл озвучат персонажей мультсериала по комиксу «Последние дети на Земле»

Потоковый сервис Netflix объявил об экранизации графического романа Макса Брэльера «Последние дети на Земле» (The Last Kids on Earth) и заодно обнародовал список актёров озвучивания анимационного сериала, который обещает показать уже в этом году.

Персонажи истории заговорят голосами Марка Хэмилла, Розарио Доусон, Кэтрин О’Хары, Кита Дэвида, Брюса Кэмпбелла, Гарланда Уитта, Монце Эрнандес, Чарли Демерса и Ника Вулфарда.

Комикс-бестселлер, публикуемый издательством Penguin Random House, рассказывает о тринадцатилетнем Джеке Салливане и компании его друзей-школьников, живущих в доме на дереве. Ребята играют в компьютерные игры, объедаются сладостями и воюют с зомби и чудовищами, заполонившими страну после апокалипсиса.

Брэльер выступает создателем сериала и входит в команду исполнительных продсюеров наряду с шоураннером проекта Скоттом Петерсоном. Производством, одобренным стриминговой платформой в прошлом феврале, занимается студия Atomic Cartoons.

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Темы
 
Последние дети на Земле
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