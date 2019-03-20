Рори Киннир вернётся во вселенную «Ужасов по дешёвке»

Кастинг-лист спин-оффа «Ужасов по дешёвке» пополнил участник актёрского состава из оригинального сериала — в «Городе ангелов» сыграет Рори Киннир («007: Координаты Скайфолл», «Игра в имитацию»). Правда, роль монстра Франкенштейна навсегда позади: новое повествование — новый персонаж.

События мистического триллера разворачиваются в Лос-Анджелесе 1938 года. Время и место щедро пропитаны американо-мексиканским фольклором и социальным напряжением. Центральный конфликт разыгрывается между приверженцами культа Санта Муэрте и дьяволопоклонниками. В повествовании тесно переплетутся мистика и реальность, творя новые оккультные мифы и создавая моральные дилеммы для действующих лиц.

Киннир сыграет доктора-педиатра Питера Крафта — главу немецко-американской организации, планирующей уберечь США от угрозы разгорающейся в Европе войны.

Создатель вселенной «Ужасов по дешёвке» Джон Логан признался, что просто не мог отказаться от возможности вновь поработать с британским актёром, к которому испытывает огромный пиетет:

Не секрет, что Рори — один из моих самых любимых актёров на планете. Работать с ним в оригинальном сериале было настолько вдохновляющим опытом, что я написал роль специально для него, и просто счастлив, что он присоединится к нам в «Городе ангелов».

В сериале снимаются Дэниел Дзоватто, Натали Дормер, Джессика Гарза и Джонатан. В команду исполнительных продюсеров помимо Логана входят Майкл Агилар («Шучу»), Сэм Мендес («007: Спектр») и Пиппа Харрис («Пустая корона»).