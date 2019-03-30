«NOS4A2» — трейлер с датой выхода

Десятисерийный мистический триллер «NOS4A2» обзавёлся трейлером и датой выхода. Экранизация одноимённого романа Джо Хилла стартует на кабельном канале AMC 2 июня.

Чарли Мэнкс (Закари Куинто) — бессмертный монстр в человеческом обличье. Древнее чудовище питается душами похищенных детей, отправляя своих жертв в созданную его воображением страну вечного Рождества. Но вскоре на его пути встаёт молодая мать Виктория Маккуин (Эшли Каммингс), обнаружившая в себе дар находить утерянное. В поисках пропавшего сына молодая женщина выходит на след Мэнкса и пойдёт на всё, чтобы спасти своего ребёнка.

Сценарий написал шоураннер сериала Джейми О’Брайен («Ад на колёсах», «Бойся ходячих мертвецов»); он же наряду с Хиллом и Лорен Коррао выступает исполнительным продюсером проекта. За производство отвечают AMC Studios и Tornante Television.