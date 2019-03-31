Диванные анимешники. Выпуск 13: Интервью с режиссёром-сценаристом Антоном Ланшаковым

Открыта новая локация — взаправдашняя анимационная студия! Да, мы наведались-таки на «Паровоз» и побеседовали с режиссёром-сценаристом Антоном Ланшаковым. Проговорили больше часа — о подготовке к кинопрокату «Героев Энвелла: Выхода из игры» и о разработке второго сезона сериала, о заковыристости мультозвучки и об адском стекле, о злодеях и о ножах в спину, о фольклоре и о новых проектах других студий… А заодно, конечно же, передали Антону ваши вопросы.

Но интервью мы не ограничились. Следуя заветам одного медведя-поэта, взяли от похода в гости максимум: наснимали репортажных фрагментов с работой аниматоров и с наглаживанием одной из двух студийных котеек, после чего оккупировали музыкальную комнату и записали там аудиовыпуск с обсуждением свежепосмотренных фильмов. Правда, всё это добро подоспеет чуть позже: аудиовыпуск — 3 апреля (раньше выложить нельзя из-за эмбарго одного прокатчика), а видеоверсия интервью с допконтентом — сегодня вечером или в понедельник.