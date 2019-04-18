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Первоисточники: comicbook.comscreenrant.com Прямая ссылка на новость:
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Стал известен график выхода эпизодов «Мандалорца»

На информационной панели Star Wars Celebrations 2019 авторы «Мандалорца» рассказали и показали много интересной и важной информации, но ни разу не упомянули схему, по которой зрителям предстоит смотреть сериал. Это упущение, однако, было исправлено после — в серии интервью и отдельных репортёрских инсайдов.

По информации автора издания EW Энтони Брезникэна, 12 ноября зрители увидят первую серию сериала, и каждый новый эпизод будет выходить еженедельно. В крайнем случае, премьера может оказаться двухсерийной, однако это максимум, на что можно рассчитывать. Сериал не предназначен для марафонного просмотра.

Но если судить по реакции аудитории на первые видеоматериалы и комментариям создателя Джона Фавро, ожидание обязательно окупится:

История начинается легко и забавно, но довольно быстро обрастает сложностями. Нам хотелось показать мир после событий, произошедших в «Возвращении джедая»: что случится дальше, какого склада персонажи уцелеют в суровых условиях накануне прихода к власти Новой Республики. Ещё не отошли в небытие остатки Империи, и в охватывающем галактику хаосе выживают лишь самые сильные.

А ещё Фавро внёс маленькую, но важную поправку в досье персонажа, принятого публикой за дроида IG-88 из пятого эпизода (его предположительно озвучивает один из режиссёров сериала Тайка Вайтити). Как оказалось, в сюжете фигурирует ранее неизвестный аудитории дроид IG-11, и это отвечает основной концепции проекта, которая строится на новой истории с новыми персонажами, населяющими культовую вселенную.

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Мандалорец
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