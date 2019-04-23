Лора Доннелли сыграет главную роль в викторианской фантастике Джосса Уидона

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Научно-фантастический сериал The Nevers за авторством Джосса Уидона («Светлячок», «Мстители») обзавёлся исполнительницей главной женской роли — центрального персонажа истории сыграет Лора Доннелли («Чужестранка»).

Масштабная научно-фантастическая драма повествует о команде крутых леди викторианской эпохи. В арсенале каждой героини имеется набор уникальных необычных способностей, а объединяют дам борьба против целой орды кровожадных неумолимых врагов и сверхважная миссия, которая может изменить мир.

Доннелли сыграет Амалию Тру — самую бесшабашную, импульсивную и эмоционально ранимую героиню своего времени. Угроза затхлому викторианскому обществу, она готова умереть ради цели и убить ради выпивки.

Уидон считает, что подобрал идеальную кандидатуру для воплощения главной бунтарки в юбке:

В Лоре Доннелли сочетаются харизма, мудрость и анархичные нотки, которые не просто отличают Амалию, а определяют её. Она неистовая и забавная, а для путешествия, в которое мы отправляемся, необходимо и то, и другое.

Уидон числится режиссёром, исполнительным продюсером и шоураннером будущего сериала. Со сценарием ему помогают Дуглас Петри («Сорвиголова») и Джейн Эспенсон («Баффи — истребительница вампиров»). Снимать будут летом в Лондоне.