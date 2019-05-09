 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
«Реальные упыри» получили второй сезон от канала FX Новые игры мая 2019: Rage 2 и Pathologic 2 Новости игр — лучшее за неделю Главная «КГ» стала богаче — все разделы уравнены в правах Ной Сентинео — Хи-Мен нашего времени
21
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.huffingtonpost.co.uk Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Режиссёр 4-го эпизода 8-го сезона «Игры престолов» рассказал о странной сцене с Призраком

Не меньшего внимания, чем стаканчик с кофе и морской поход с засадой Эурона Грейджоя, в четвёртом эпизоде восьмого сезона «Игры престолов» удостоилась откровенно скомканная сцена прощания Джона Сноу с Призраком. Учитывая особую связь юных Старков с лютоволками, начало которой было положено в первом эпизоде сериала, произошедшее в серии выглядело более чем странно.

Онлайн-обсуждения поведения Джона — далеко не единственного, кто с некоторых пор вытворяет вещи, разрушающие само ядро персонажа, — не стихают. Соцсети наводнили сообщения, полные гнева и недоумения. Позже к пользователям соцсетей присоединились представители медиа, которым удалось разузнать у режиссёра эпизода Дэвида Наттера о столь странном поведении Джона. Его ответ под стать тому, что дал Дэвид Бениофф, объясняя причину трагедии на море.

Поскольку лютоволки частично CG-творения, мы посчитали за лучшее сделать всё как можно проще. Думаю, в итоге сцена получилась максимально мощной.

[Джон] просто уходит в одиночестве, поворачивается к Призраку, и они делят между собой этот очень, как мне кажется, мощный момент.

 
Дэвид Наттер, апологет экономии

Откровенно говоря, звучит не только неубедительно, но и в некоторой степени издевательски, учитывая далеко не малое количество времени и средств, потраченных на создание финальной телеглавы фэнтезийной саги. А между тем добрые люди совершенно бесплатно исправляют жесточайшую несправедливость:

Пожалуй, единственным утешением тут может послужить лишь осознание, что, вероятно, отправленный на север Призрак окажется одним из очень немногих выживших в финале сериала.

21 Обсудить
Темы
 
Игра престолов
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Оператор «Игры престолов» объяснил, почему вы ничего не увидели в новой серии
 
«Игра престолов» — трейлер пятого эпизода восьмого сезона
 
«Игра престолов» — трейлер четвёртого эпизода восьмого сезона

Тоже интересно

 
Кино «Последний богатырь» — второй трейлер
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Гоголь. Начало»
 
Кино Начались съёмки приключенческой комедии с Владимиром Машковым
 
Кино «Аквамен» — обзор фильма от Ильи Кролика
 
Кино Звезда «Бегущего по лезвию 2049» может сыграть Мэрилин Монро
 
Кино Хоакин Феникс готов стать новым Джокером
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Pathologic 2 - в Steam стартовал сбор предзаказов на ремейк "Мор. Утопия", представлен новый трейлерСенатор США предложил законодательно запретить лутбоксы и микротранзакции в играхПлати больше и нагибай быстрее - знаменитую пушку из серии DOOM на старте Rage 2 получат не все покупатели игрыСоздатели Inside и Limbo показали новые концепт-арты своего следующего проектаБольшой, громкий и забавный релизный трейлер RAGE 2
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru