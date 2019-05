Режиссёр 4-го эпизода 8-го сезона «Игры престолов» рассказал о странной сцене с Призраком

Не меньшего внимания, чем стаканчик с кофе и морской поход с засадой Эурона Грейджоя, в четвёртом эпизоде восьмого сезона «Игры престолов» удостоилась откровенно скомканная сцена прощания Джона Сноу с Призраком. Учитывая особую связь юных Старков с лютоволками, начало которой было положено в первом эпизоде сериала, произошедшее в серии выглядело более чем странно.

Онлайн-обсуждения поведения Джона — далеко не единственного, кто с некоторых пор вытворяет вещи, разрушающие само ядро персонажа, — не стихают. Соцсети наводнили сообщения, полные гнева и недоумения. Позже к пользователям соцсетей присоединились представители медиа, которым удалось разузнать у режиссёра эпизода Дэвида Наттера о столь странном поведении Джона. Его ответ под стать тому, что дал Дэвид Бениофф, объясняя причину трагедии на море.

Откровенно говоря, звучит не только неубедительно, но и в некоторой степени издевательски, учитывая далеко не малое количество времени и средств, потраченных на создание финальной телеглавы фэнтезийной саги. А между тем добрые люди совершенно бесплатно исправляют жесточайшую несправедливость:

Pet Ghost on behalf of Jon Snow who will be reunited in the end. #spoiler #BattleOfWinterfell #GameofThrones #GOT pic.twitter.com/gN4ygA2QnF