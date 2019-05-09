Режиссёр 4-го эпизода 8-го сезона «Игры престолов» рассказал о странной сцене с Призраком

Не меньшего внимания, чем стаканчик с кофе и морской поход с засадой Эурона Грейджоя, в четвёртом эпизоде восьмого сезона «Игры престолов» удостоилась откровенно скомканная сцена прощания Джона Сноу с Призраком. Учитывая особую связь юных Старков с лютоволками, начало которой было положено в первом эпизоде сериала, произошедшее в серии выглядело более чем странно.

Онлайн-обсуждения поведения Джона — далеко не единственного, кто с некоторых пор вытворяет вещи, разрушающие само ядро персонажа, — не стихают. Соцсети наводнили сообщения, полные гнева и недоумения. Позже к пользователям соцсетей присоединились представители медиа, которым удалось разузнать у режиссёра эпизода Дэвида Наттера о столь странном поведении Джона. Его ответ под стать тому, что дал Дэвид Бениофф, объясняя причину трагедии на море.

Поскольку лютоволки частично CG-творения, мы посчитали за лучшее сделать всё как можно проще. Думаю, в итоге сцена получилась максимально мощной. [Джон] просто уходит в одиночестве, поворачивается к Призраку, и они делят между собой этот очень, как мне кажется, мощный момент. Дэвид Наттер, апологет экономии

Откровенно говоря, звучит не только неубедительно, но и в некоторой степени издевательски, учитывая далеко не малое количество времени и средств, потраченных на создание финальной телеглавы фэнтезийной саги. А между тем добрые люди совершенно бесплатно исправляют жесточайшую несправедливость:

Пожалуй, единственным утешением тут может послужить лишь осознание, что, вероятно, отправленный на север Призрак окажется одним из очень немногих выживших в финале сериала.